Матыцин: российские легкоатлеты вписали свои имена в историю на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Виталий Гриценко, Анна Сапожникова и Роман Тарасов вписали свои имена в историю на Паралимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Гриценко завоевал бронзовую медаль в беге на дистанции 400 метров в категории Т53, Сапожникова заняла третье место в прыжках в длину (Т37), Тарасов завоевал бронзу в беге на 100 метров (Т13).

"Поздравляю наших легкоатлетов с бронзой Игр в Токио, - сказал Матыцин. - Виталий Гриценко и Роман Тарасов на высочайшем уровне провели финалы в беге и заслуженно выиграли свои первые паралимпийские медали в карьере. Анна Сапожникова завоевала бронзовую награду в серьезной конкуренции с сильными соперницами. Наши спортсмены добились большого достижения - вошли в число сильнейших паралимпийцев в мире и навсегда вписали свои имена в историю".

Матыцин также поздравил с успехом российских легкоатлетов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград, занимают четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (45-29-29), вторыми идут британцы (23-19-18), третьими - американцы (15-16-9). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.