Сборная России переместилась на четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград в пятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и опустилась на четвертое место в медальном зачете.
Всего на счету российской команды 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград. На третью строчку медального зачета поднялась команда США (15-16-9). Первое место занимают китайцы (46-29-29), вторыми идут британцы (23-19-18).
В составе российской команды в воскресенье обладателями золотых наград стали пловец Дмитрий Черняев (100 м брассом) и легкоатлет Денис Гнездилов (толкание ядра).
Серебро на счету пловцов Анны Крившиной и Дениса Тарасова (оба - 50 м вольным стилем).
Бронзовые награды сборной России принесли легкоатлеты Виталий Гриценко (бег на 400 м), Роман Тарасов (бег на 100 м) и Анна Сапожникова (прыжки в длину), дзюдоист Анатолий Шевченко (в весе до 100 кг), пауэрлифтер Вера Муратова (в весе до 79 кг), пловцы Юлия Шишова (50 м на спине) и Владимир Даниленко (200 м вольным стилем), лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев (смешанные соревнования).
В понедельник будет разыграно 54 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|46
|29
|29
|104
|2
|Великобритания
|23
|19
|18
|60
|3
|США
|15
|16
|9
|40
|4
|Россия
|15
|9
|28
|52
|5
|Украина
|10
|22
|11
|43
|6
|Бразилия
|10
|5
|15
|30
|7
|Азербайджан
|9
|0
|3
|12
|8
|Австралия
|8
|15
|13
|36
|9
|Италия
|8
|9
|9
|26
|10
|Нидерланды
|7
|7
|5
|19