Сборная России переместилась на четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград в пятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и опустилась на четвертое место в медальном зачете.

Всего на счету российской команды 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград. На третью строчку медального зачета поднялась команда США (15-16-9). Первое место занимают китайцы (46-29-29), вторыми идут британцы (23-19-18).

В составе российской команды в воскресенье обладателями золотых наград стали пловец Дмитрий Черняев (100 м брассом) и легкоатлет Денис Гнездилов (толкание ядра).

Серебро на счету пловцов Анны Крившиной и Дениса Тарасова (оба - 50 м вольным стилем).

Бронзовые награды сборной России принесли легкоатлеты Виталий Гриценко (бег на 400 м), Роман Тарасов (бег на 100 м) и Анна Сапожникова (прыжки в длину), дзюдоист Анатолий Шевченко (в весе до 100 кг), пауэрлифтер Вера Муратова (в весе до 79 кг), пловцы Юлия Шишова (50 м на спине) и Владимир Даниленко (200 м вольным стилем), лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев (смешанные соревнования).

В понедельник будет разыграно 54 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.