Россиянка Дербушева стала третьей в пасьюте на летнем чемпионате мира по биатлону

ТАСС, 29 августа. Российская биатлонистка Тамара Дербушева стала обладательницей бронзовой медали в пасьюте на летнем чемпионате мира. Турнир проходит в чешском Нове-Место.

Победительницей стала представительница Чехии Маркета Давидова, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 20 минут 57,3 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала украинка Юлия Джима (+0,8; 1 промах), третьей стала Дербушева (+8,4; без промахов). Россиянка Светлана Миронова стала шестой (+22,8; 3), Маргарита Васильева - седьмой (+26,4; 3), Валерия Васнецова - 16-й (+1.10; 4), Ирина Казакевич - 27-й (+2.34; 9).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственных символов в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом по сравнению с февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке есть изменение - IBU разрешил использовать цвета российского флага на логотипе СБР.

Летний чемпионат мира завершится 29 августа. С 1996 года турнир проводится ежегодно, но прошлым летом не состоялся из-за пандемии коронавируса.