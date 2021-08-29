Российские фехтовальщики завоевали семь медалей на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Токио и заняла второе место в медальном зачете.

На первой строчке расположилась китайцы (11-4-5), третье место заняли британцы (1-1-3).

В личном первенстве обладателем золотой медали стал шпажист Александр Кузюков. Вместе с Максимом Шабуровым и Артуром Юсуповым он принес сборной России золото в командных соревнованиях.

Серебряные медали завоевали шпажисты Шабуров и Виктория Бойкова.

Бронзовые награды на счету рапиристов Людмилы Васильевой и Никиты Нагаева, а также шпажисток Бойковой, Алены Евдокимовой и Юлии Майи, ставших третьими в командном первенстве.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград, занимают четвертое место в общем медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (46-29-29), вторыми идут британцы (23-19-18), третьими - американцы (15-16-9). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.