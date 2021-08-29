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Формула-1
Обновлено 

Старт гонки Гран-при Бельгии "Формулы-1" задерживается на два часа из-за ливня

Организаторы постоянно откладывают начало гонки
Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон EPA-EFE/JOHN THYS
Описание
Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/JOHN THYS

ТАСС, 29 августа. Гонка Гран-при Бельгии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не началась спустя два часа после запланированного времени старта.

Старт гонки 12-го этапа постоянно откладывается из-за проливного дождя, пилоты должны были начать гонку в 16:00 мск.

Если гонка состоится в воскресенье, пилоты проедут максимум 39 кругов вместо 44.

В ходе субботней практики и квалификации также шел дождь, в связи с чем в ходе третьего сегмента британский пилот "Макларена" Ландо Норрис вылетел с трассы.

На прогревочном круге в воскресенье в ограждение врезался мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес, в связи с чем должен был пропустить гонку из-за замены передней части шасси, но позже ему было разрешено принять участие в заезде.

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