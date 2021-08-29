Гилерме 30 августа приступит к тренировкам со сборной России

ТАСС, 29 августа. Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме начнет тренировки с национальной командой 30 августа. Его слова приводит пресс-служба сборной.

Гилерме пока не тренировался в общей группе на базе в Новогорске из-за проблем с ахилловым сухожилием.

"Вчера было восстановление, у меня воспалился чуть ахилл, поэтому решили сделать паузу. Завтра начну тренироваться с командой. Что касается работы с [Виталием] Кафановым (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС), то все вратари знают его очень хорошо, включая тех, кто с ним не работал. Думаю, все вратари хотели бы с ним потренироваться, я хотел бы получить удовольствие от работы с ним и уверен, что с ним прибавлю", - сказал Гилерме

Вратарь не вызывался на чемпионат Европы. "Был тогда этим расстроен. Нынешний вызов не был неожиданным, я его ждал, так как не объявлял о завершении карьеры в сборной. Понимаю, что конкуренция сейчас большая, учитывая вызов пяти вратарей, но я рад, что меня вызвали", - отметил он.