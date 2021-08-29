СМИ: ЦСКА продаст Влашича в "Вест Хэм" за €30 млн

ТАСС, 29 августа. Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич перейдет в английский "Вест Хэм" за €30 млн. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, хорватский футболист будет выступать в английском клуба до 2026 года и получать €4 млн в год. Отмечается, что при переходе полузащитника 15% от суммы трансфера достанется его бывшему клубу - "Эвертону".

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу. Ранее полузащитник выступал за хорватский "Хайдук" и английский "Эвертон". На прошедшем чемпионате Европы Влашич принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол. Футболист вызван в сборную Хорватии на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира. 1 сентября хорваты сыграют в Москве против команды России.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА располагается на шестой позиции. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с тульским "Арсеналом".