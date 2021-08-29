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Летние олимпийские виды спорта

Польский велогонщик Майка стал победителем 15-го этапа "Вуэльты"

Россиянин Александр Власов занял 13-е место
Рафал Майка EPA-EFE/Manuel Bruque
Описание
Рафал Майка
© EPA-EFE/Manuel Bruque

ТАСС, 29 августа. Польский велогонщик Рафал Майка из команды UAE Team Emirates выиграл 15-й этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Он преодолел дистанцию 197,5 км за 4 часа 51 минуту 36 секунд. Вторым стал нидерландец Стивен Крёйсвейк (+1.27) из команды Jumbo-Visma, третьим - австралиец Кристофер Хэмилтон (+2.19) из Team DSM. Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 13-м (+2.57), Павел Сиваков (+4.15) из Ineos Grenadiers финишировал на 36-м месте.

В общем зачете по итогам 15 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, время которого составляет 59 часов 57 минут 50 секунд. Вторым идет француз Гийом Мартен из Cofidis, уступающий 54 секунды, третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+1.36). Власов располагается на 11-й строчке (+6.04), Сиваков - на 45-й (+1:11.04).

16-й этап веломногодневки состоится во вторник, его протяженность составит 180 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.

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