Умер бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

ТАСС, 29 августа. Бывший президент Международного олимпийского комитет (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Жак любил спорт и общение со спортсменами, он передал эту страсть всем, кто его знал. Он заражал людей счастьем от спорта, - сказал текущий президент МОК Томас Бах. - Он был опытным президентом, помогал модернизировать и преобразовывать МОК. Его будут особенно помнить за то, что он защищал молодежный спорт и открывал юношеские Олимпийские игры. Он также был ярым сторонником чистого спорта и неустанно боролся с допингом. С тех пор, как мы были вместе избраны членами МОК, нас связывала прекрасная дружба. Олимпийское движение будет оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта".

В качестве спортсмена Рогге становился чемпионом Бельгии по регби, чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Бельгии по парусному спорту. В этом виде спорта он принял участие в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов. После окончания спортивной карьеры он был президентом Олимпийского комитета Бельгии и президентом Европейских олимпийских комитетов.

Рогге стал восьмым президентом МОК, он был избран 16 июля 2001 года на 112-й сессии МОК в Москве и руководил организацией до 10 сентября 2013 года. Во время его руководства Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.