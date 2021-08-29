Россияне стали победителями чемпионата мира по пляжному самбо

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены стали победителями чемпионата мира по пляжному самбо, который проходил в кипрской Ларнаке. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Первый в истории чемпионат мира по пляжному самбо проходил с 28 по 29 августа, в нем приняли участие спортсмены из 11 стран: России, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины и Южной Кореи.

В субботу самбисты соревновались в индивидуальном зачете. Россияне завоевали шесть золотых медалей из восьми возможных. Лучшими в своих категориях стали: Вячеслав Сергеев (до 58 кг), Рамазан Елаев (до 71 кг), Максим Иванов (до 88 кг), Артур Хапцев (свыше 88 кг), Полина Крупская (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 59 кг). Помимо них победы одержали представительница Румынии Ольга Малейка (до 72 кг) и Мария Оряшкова из Болгарии (свыше 72 кг).

В воскресенье состоялся турнир сборных. Команда России не проиграла ни одной схватки. Серебро досталось сборной Украины, бронзу поделили сборные Румынии и Узбекистана.

"Я очень рад, что в это непростое время нам удалось провести первый чемпионат мира по пляжному самбо. Турнир выдался по-настоящему зрелищным и интересным. Зрители проявили к соревнованиям большой интерес, заполнив трибуны до отказа. Этот турнир стал отправной точкой большого и, хочется верить, яркого пути", - отметил президент FIAS Василий Шестаков.

На проходившей 20 июля сессии Международного олимпийского комитета (МОК) FIAS получила постоянное признание МОК. Это дает шанс самбо на включение в олимпийскую программу. Сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире как команда Всероссийской федерации самбо.