Сборная Дании по хоккею стала соперником россиян на групповом этапе Олимпиады

ТАСС, 29 августа. Сборные Дании, Латвии и Словакии вышли в групповой этап хоккейного турнира Олимпийских игр, которые в 2022 году пройдут в Пекине.

В финале квалификационного турнира принимали участие 12 команд, разделенные на три группы. Победитель каждого квартета вышел в групповой этап Олимпиады. По итогам трех туров победителем группы D стала сборная Словакии, набравшая 9 очков, далее расположились сборные Белоруссии, Австрии и Польши (по 3 очка), лучшей в группе Е стала команда Латвии (9), далее расположились сборные Франции (6), Венгрии (3) и Италии (0), из группы F квалифицировалась команда Дании (9), которая опередила команды Норвегии (6), Словении (3) и Южной Кореи (0).

Соперником сборной России на групповом этапе Игр должна была стать худшая сборная в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) среди трех вышедших из квалификации, ей стала команда Дании (12-е место).

Восемь команд получили право принять участие в финальном турнире Олимпиады в соответствии с рейтингом IIHF - это сборные Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая выступит на Олимпийских играх как команда-хозяйка.

Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые будут разбиты на три группы. Россияне выступят в группе B вместе с чехами, швейцарцами и датчанами, в группе А сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая, в группе С - сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Латвии.