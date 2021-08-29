Английский "Норвич" арендовал футболиста "Ростова" Норманна

ТАСС, 29 августа. Норвежский полузащитник футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн перешел на правах аренды в английский "Норвич". Об этом сообщает пресс-служба "Норвича".

Арендное соглашение рассчитано на один год с последующим правом выкупа, норвежец будет выступать под 16-м номером.

"Я счастлив быть здесь. Это будет очень интересный опыт для меня. Я думаю, что сейчас я готов к уровню Английской премьер-лиги, и я действительно с нетерпением жду дебюта", - сказал Норманн.

Норманну 25 лет, он выступал за "Ростов" с 2018 года, перейдя из "Брайтона". За российскую команду он провел 56 матчей, забив два гола и отдав восемь результативных передач. За сборную Норвегии провел семь матчей и забил один гол.

После трех туров "Норвич" занимает 19-е место в таблице, не набрав ни одного очка. В следующем туре клуб встретится с лондонским "Арсеналом" 11 сентября.