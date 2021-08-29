Шкарин: россияне ожидали, что финал ЧМ по пляжному футболу пройдет легче полуфинала

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу прошел легче в психологическом плане по сравнению с полуфиналом. Такое мнение журналистам высказал игрок сборной России Антон Шкарин.

Сборная России в воскресенье выиграла домашний турнир, обыграв в финале команду Японии со счетом 5:2. В полуфинале россияне обыграли по пенальти швейцарцев, уступая в основное время со счетом 3:5.

"Все поспокойнее, в принципе мы ожидали, что сегодня будет полегче игра, потому что, на самом деле, вчера был скрытый финал. Победили вчера на эмоциях, а сегодня мы чувствовали, что японцы во время выхода на поле сами не верят, что могут победить, - сказал Шкарин. - А когда выходишь на игру с таким настроением, тяжело выигрывать. Мы сегодня на классе выиграли, сумели допустить минимум моментов у своих ворот, и хорошо, что забили пять голов, но могли и больше".