Лихачев: россияне показали идеальную игру в финале чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россияне в финале чемпионата мира по пляжному футболу показали идеальную игру. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира.

"Финал есть финал, сборная Японии показала потрясающий футбол, с ними было действительно очень сложно играть, но ребята сегодня выполнили все, о чем я их просил, потому что вчера [в полуфинале] не все получилось. Сегодня сыграли почти в идеальный футбол", - сказал он.

"Ответственность, конечно, довлела, вы видели наш матч со сборной США: коленки тряслись, задержка матча, долгая церемония открытия, было непросто. Первый матч очень важен с точки зрения результата, неважно, как ты играешь, главное - выиграть, а дальше мы прибавляли с каждой игрой. Кто будет изучать, как готовить команду к большим турнирам, обратитесь ко мне, команда должна прибавлять с каждым матчем. К третьей игре мы пришли в той форме, чтобы добиться результата", - добавил он.