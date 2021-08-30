МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Заключительный турнир серии Большого шлема в сезоне, US Open, стартует в Нью-Йорке в понедельник. Главная интрига нынешнего розыгрыша заключается в том, сможет ли Новак Джокович собрать полный Большой шлем. Три из четырех турниров - Australian Open и Roland Garros, а также Уимблдон - серб уже выиграл.

Как признавался ТАСС российский теннисист Евгений Кафельников, вероятность того, что Джокович сумеет выиграть и US Open, очень высока. "Думаю, вероятность того, что Новак сумеет собрать Большой шлем, высока - уже процентов 75, - сказал Кафельников. - После побед на Roland Garros и в Австралии была видна его мобилизация на Уимблдоне, и представляю, что будет в США. Он уже внес свое имя в историю тенниса, а так [победив во всех турнирах Большого шлема] будет запредельное достижение".

В этом сезоне Джокович мог собрать и так называемый Золотой шлем, выиграв олимпийское золото, но в Токио Джокович провалился, проиграв в полуфинале будущему чемпиону немцу Александру Звереву.

У мужчин Большой шлем в течение сезона собирали лишь двое: американец Дональд Бадж в 1938 году и австралиец Род Лейвер (1962 и 1969). Среди женщин это достижение покорялось американке Морин Коннолли (1953), австралийке Маргарет Корт (1970) и немке Штеффи Граф (1988). Граф также победила в том году на Олимпиаде в Сеуле, став обладательницей Золотого шлема.

Шансы Медведева и Рублева

Основные надежды российских болельщиков связаны с мужской частью турнира - Даниил Медведев и Андрей Рублев посеяны под вторым и пятым номерами соответственно. И способны удивить. Рублев перед US Open дошел до финала турнира в Цинциннати, где уступил Звереву. При этом в полуфинале он обыграл Медведева.

Хотя Рублев, говоря с ТАСС, признался, что прогнозов на US Open не строит и формой своей он не очень доволен.

"Я уже понял, что в моем случае уже никогда не скажешь "я молодец". Это надо сделать максимум, что очень сложно. Не хочу об этом думать, буду просто выкладываться по полной, делать максимум, а как сложится, так сложится", - сказал Рублев в интервью ТАСС. Первым соперником россиянина станет хорват Иво Карлович, пробившийся через квалификацию.

Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске. Аслан Карацев (21) встретится с Хауме Муньяром из Испании, Карен Хачанов (25) сыграет с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

В женской сетке турнира Вера Звонарева в первом же круге сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова (14) начнет выступление на турнире в Нью-Йорке матчем с Алисон Риске из США. Дарья Касаткина (25) в первом круге сыграет против Цветаны Пиронковой из Болгарии, Вероника Кудерметова (29) - с Сораной Кырстя из Румынии, Екатерина Александрова (32) - с итальянкой Сарой Эррани, Анастасия Потапова - с американкой Джессикой Пегулой (23).

US Open завершится 12 сентября.

История турнира

US Open проводится с 1881 года, первый турнир прошел на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк и с тех пор неизменно проходят в этом городе. В 1978 году турнир обосновался на кортах парка "Флашинг мидоуз", который впоследствии был назван именем известной теннисистки Билли Джин Кинг.

С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали швейцарец Роджер Федерер и американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из них выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса.

Среди женщин по шесть побед у Серены Уильямс и еще одной американской теннисистки Крис Эверт. Из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).