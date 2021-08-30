Создавал гармонию в обороне и атаке. Олимпийский чемпион Кузнецов празднует 60-летие

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1988 года по футболу Евгений Кузнецов в понедельник празднует 60-летие. На клубном уровне полузащитник становился двукратным чемпионом СССР, приняв непосредственное участие в завоевании "Спартаком" золота в 1989 году.

Кузнецов родился в Ярославле, начал карьеру игрока в местном "Шиннике". Он присоединился к команде в 1980 году, проведя там два сезона и сыграв в 66 матчах. Через год полузащитник перешел в московский "Спартак", с которым на профессиональном уровне завоевал больше всего наград. Вместе с красно-белыми Кузнецов дважды выиграл чемпионат страны (1987, 1989), становился трижды серебряным (1983, 1984, 1985) и дважды бронзовым (1982, 1986) призером.

Главный тренер "Спартака" Константин Бесков пытался сделать из Кузнецова дублера легендарного Юрия Гаврилова на позиции диспетчера, однако по манере игры оба отличались друг от друга, и это сравнение было не в пользу Кузнецова. Передачи Гаврилова буквально разрезали оборону соперника, чего нельзя было сказать о пасах Кузнецова. Однако благодаря трудолюбию, выносливости, хорошей игре с обеих ног Кузнецов сумел закрепиться в основе "Спартака", и у Бескова он играл на обоих флангах полузащиты, больше справа.

Также в "Спартаке" Кузнецов отметился и главным своим голом в команде - в матче чемпионата СССР 1989 года против киевского "Динамо", который и принес "Спартаку" золото. Именно Кузнецов сравнял счет после передачи с фланга, а победный гол потом со штрафного забил Валерий Шмаров.

Его футбольный интеллект был виден сразу

После восьми лет в "Спартаке" Кузнецов перешел в шведский "Норрчёпинг". Полузащитник провел за клуб 84 матча, забив 12 голов. Вместе с "Норрчёпингом" он стал обладателем Кубка Швеции (сезон-1990/91) и трижды занял второе место в чемпионате. Затем Кузнецов стал игроком "Шеллефтео", за который выступал два года.

В 1995 году полузащитник вернулся в Россию, став игроком московского "Локомотива". За один сезон он сыграл в десяти матчах, забив один мяч. Под руководством Юрия Семина железнодорожники заняли второе место в чемпионате России и стали обладателями кубка страны.

"Конечно, хотел поработать с ним, - сказал Семин ТАСС. - Раньше "Локомотив" брал игроков, которых выбирал тренер. Он нам принес определенную пользу, потому что был опытным игроком, хорошо в пас играл, был стабилен".

"Он обладал хорошим футбольным интеллектом, это было видно сразу. Поэтому, на мой взгляд, у него хорошая карьера была. Женя очень хорошо видел поле, разносторонний футболист, который мог сыграть на многих позициях", - отметил Семин.

В конце карьеры Кузнецов выступал за зарубежные клубы. Он был игроком южнокорейского клуба "Чоннам Дрэгонз" и шведских "Эстера", "Мьельбю", "Карлскруны". В общей сложности полузащитник провел за эти клубы меньше 50 игр. Карьеру он завершил в 2000 году.

Образцовый игрок в центре поля

Сборная СССР стала победителем олимпийского турнира в Сеуле, Кузнецов вошел в заявку на тот турнир. В Южной Корее он провел пять матчей, пропустив первую игру против хозяев Игр из-за травмы. На Олимпиаде он не забил ни одного мяча. Однако полностью провел финал, в котором сборная СССР в дополнительное время победила бразильцев со счетом 2:1.

"Женя был игроком, который в целом стабилизировал игру в средней линии, - сказал ТАСС главный тренер олимпийской сборной СССР Анатолий Бышовец. - Трудно было переоценить его возможность: это переходы и связь с атакующими игроками, встречный отбор в развитии атаки у соперника, удивительные способность и качество находиться в наиболее опасной точке при атаке соперника".

"Женя создал такую гармонию атакующих и оборонительных действий. То есть игроки атаки и футболисты средней линии, наша оборона не ослабевала. Он умел все-таки подстраховать, это было настолько своевременно, что это цементировало игру. Я думаю, что это был образцовый игрок на этой позиции", - добавил Бышовец.

Кузнецов выступал за олимпийскую сборную СССР с 1983 по 1988 год. В составе команды полузащитник провел 14 матчей, в которых забил два гола. За основную сборную страны он не играл.

После завершения карьеры до 2003 года Кузнецов работал со шведскими клубами. В 2004 году тренировал "Анжи", который тогда играл в первом дивизионе. Проработал он там всего год, став жертвой тренерской чехарды из-за неудачных результатов.