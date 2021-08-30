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Паралимпиада в Токио

В Паралимпийской деревне выявлен новый случай заражения коронавирусом у спортсмена

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус одного спортсмена, находящегося на территории Паралимпийской деревни в Токио, дал положительный результат за последние сутки. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди людей, задействованных в проведении Паралимпийских игр. За весь период Паралимпиады было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у спортсменов.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио
Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев
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