Видеоблогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли в боксерском бою

ТАСС, 30 августа. Видеоблогер Джейк Пол одержал четвертую победу на профессиональном боксерском ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Кливленде (США, штат Огайо), он выиграл у бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Тайрона Вудли решением судей.

Двое судей отдали победу Полу (77:75, 78:74), один - Вудли (77:75). Пол выиграл первые три раунда. Но в четвертом подарил интригу, едва не вылетев за канаты после удара. В пятом раунде Вудли доминировал на ринге, но затем Пол сумел переломить инициативу и довести дело до победы.

На счету 24-летнего Пола теперь четыре победы (три нокаутом), ни одного поражения. Он выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. До этого американец победил видеоблогера AnEsonGib техническим нокаутом в первом раунде, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона техническим нокаутом во втором раунде и экс-чемпиона организаций смешанных единоборств (ММА) Bellator и One Бена Аскрена техническим нокаутом в первом раунде.

Пол известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.

39-летний Вудли дебютировал в профессиональном боксе. В ММА на его счету 19 побед (12 досрочно), 7 поражений, 1 ничья. В 2016 году американец завоевал титул чемпиона UFC и четырежды защитил пояс, расставшись с ним в марте 2019 года после поражения от Камару Усмана. В ММА Вудли проиграл последние четыре поединка.