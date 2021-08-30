Теннисистка Сафонова рассказала, что чувствовала страх соперницы в финале Паралимпиады

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Виктория Сафонова чувствовала уважение и страх со стороны нидерландки Келли ван Зон в финале турнира по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Сафонова проиграла ван Зон со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11. Спортсменки выступают в классе 7, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году Сафонова заняла третье место на Паралимпийских играх в Лондоне в составе сборной Украины, в состав паралимпийской сборной России она входит с 2016 года.

"Мысли были только о том, что нужно золото, что нужно брать высшую награду, и прямо сейчас сложно сказать, почему так получилось, я еще на эмоциях, все это нужно осознать. Но настрой все равно боевой, позитивный, ведь я иду вперед, ведь есть результат, - рассказала Сафонова. - Мы давно играем с Келли, и сегодня я чувствовала ее уважение и страх передо мной, как перед соперником, и все-таки шажочка мне не хватило. Но впереди еще командный турнир - будем бороться, идти до конца, нужно брать медали".

Команда Паралимпийского комитета России взяла в настольном теннисе, где долгие годы лидируют азиатские спортсмены, уже шесть медалей. "Мы вместе, мы друг друга хорошо поддерживали - это дает силы, и мы правда команда. А азиаты тоже люди, китаянку во встрече за выход в полуфинал я победила, хотя это был самый психологически тяжелый для меня поединок на этих Играх", - подчеркнула Сафонова.

Спортсменка рассказала, почему ее кумиром в спорте является швед Ян-Уве Вальднер. "Дело совсем не в том, что он европейский игрок, просто я считаю его уникальным, потому что как он играет, не играет никто - легко, спокойно, - отметила Сафонова. - Играет как живет, как дышит. Мы иногда говорим, что китайцы играют как роботы, а его игра - это совсем другая история".