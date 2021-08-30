Паралимпийский чемпион в фехтовании на колясках Юсупов прилетел из Токио в Москву

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Артур Юсупов, который завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на колясках, вернулся с соревнований в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Юсупов и еще 58 членов делегации Паралимпийского комитета России прилетели прямым рейсом из Токио. Среди них были представители команд по легкой атлетике, паратриатлону, настольному теннису, академической гребле, дзюдо, пауэрлифтингу и фехтованию на колясках.

Помимо Юсупова, в Москву прибыли паралимпийская чемпионка по настольному теннису в личном разряде среди лиц с интеллектуальными нарушениями Елена Прокофьева, легкоатлет Денис Гнездилов, который выиграл паралимпийские соревнования в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Также с Паралимпиады вернулись серебряный призер Игр в фехтовании на колясках в категории В Виктория Бойкова, бронзовые призеры по дзюдо спорта слепых Виктория Потапова (в весовой категории до 48 кг) и Алеся Степанюк (52 кг).

Также прилетели бронзовые призеры в фехтовании на колясках в командных турнирах Юлия Майя, Алена Евдокимова, Никита Нагаев, Людмила Васильева.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.