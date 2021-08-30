Чужков: сборная России по пляжному футболу отметит победу на чемпионате мира лимонадом

ТАСС, 30 августа. Игроки сборной России по пляжному футболу отпразднуют победу на домашнем чемпионате мира лимонадом. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал вратарь российской команды Максим Чужков.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира.

"Праздновать чемпионство будем до упаду. Ничего скрывать не буду, мы немного выпьем лимонадика и по домам, и только лимонад, - сказал Чужков. - Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент РФС Александр Дюков сидели на трибуне? На нас это абсолютно никак не давило, мы просто играли в свою игру и справились с этим".

Сборная России в третий раз стала чемпионом мира.