Футболист "Краснодара" Кордоба рассказал, как принял решение о переезде в Россию

Колумбийский форвард перешел в "Краснодар" в июле из берлинской "Герты". За прошедшие шесть туров Тинькофф - Российской премьер-лиги Кордоба забил 5 мячей и занимает в списке бомбардиров второе место, уступая нападающему московского "Локомотива" Федору Смолову (6).

"Решение о переезде в Россию мы приняли довольно быстро, и в этом большая заслуга клуба, который сделал очень многое для того, чтобы я дал положительный ответ. Теперь моя задача - отблагодарить команду голами", - сказал Кордоба.

"Мы довольно много об этом говорили с женой, которая всегда переезжает вместе со мной. Я спрашивал, будет ли ей комфортно, кроме того, у меня маленькая дочь, которой тоже необходимо время на то, чтобы адаптироваться на новом месте, именно в этом смысле решение простым не назовешь. Но в итоге посчитали, что жизнь в Краснодаре станет для нас прекрасным опытом, я расспрашивал знакомых футболистов о "Краснодаре" и России в целом, и все хвалили и страну, и город - особенно за замечательный климат", - добавил он.

Кордобе 28 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также нападающий выступал за колумбийский "Энвигадо", мексиканские "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", испанские "Эспаньол" и "Гранаду", германские "Майнц" и "Кёльн".

"Краснодар" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 9 очков. В следующем туре клуб из Краснодара в гостях сыграет с "Ростовом" 12 сентября.