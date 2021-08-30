Шпажист Юсупов признался, что хотел бы завоевать золото Паралимпиады в Париже

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский шпажист Артур Юсупов, который стал победителем командного турнира Паралимпийских игр Токио в фехтовании на колясках, хотел бы повторить результат на следующей Паралимпиаде. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник Юсупов прибыл в Москву после выступления на Паралимпиаде. Помимо него команду России представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков и Никита Нагаев (запасной). В финале российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39.

"Я не ожидал, что будет столько болельщиков, прессы, такая поддержка, - сказал Юсупов. - Очень приятно, когда тебя встречают, за тебя болеют, поздравляют. Я туда приехал делать дело, энергия была выпущена на это. Победа далась нелегко, пришлось постараться, вырвать ее, можно сказать, у команды Китая".

"Эта Паралимпиада запомнится золотой медалью. В ближайшее время в планах только отдых, чемпионат Европы будет в конце года, думаю, что туда поеду. Думаю, что выступлю и на Паралимпиаде в Париже, хочу также золото", - добавил Юсупов.

Юсупову 37 лет, он является чемпионом мира и Европы. Фехтованием шпажист начал заниматься в Омске в 2002 году.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.