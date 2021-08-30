Степанюк: поддержка руководства чувствовалась во время Паралимпиады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская команда чувствовала поддержку руководства во время Паралимпиады, условия были замечательными. Об этом журналистам рассказала бронзовый призер Паралимпиады в Токио в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 52 кг Алеся Степанюк.

В понедельник Степанюк вернулась в Россию после выступления на Паралимпиаде. В поединке за бронзовую медаль спортсменка победила японку Юи Фудзивару.

"Хотелось, чтобы болельщики пришли, было очень приятно, что нас так тепло встретили, - сказала Степанюк. - Летели тяжело, перелет был длинным, мы устали, хочется отдохнуть. Конечно, поддержка от руководства чувствовалась, условия, которые предоставили команде, были замечательными. Запомню Паралимпиаду тем, что были без зрителей, то есть это были необычные Паралимпийские игры".

"Самый сложный момент на Паралимпиаде? Моя последняя схватка с японкой, психологически и физически было очень сложно. Первое поздравление получила от тренера, потому что он был рядом. Эмоции, конечно, только положительные были, радость и счастье, что медаль есть у нашей сборной", - добавила Степанюк.

Степанюк 36 лет, она становилась бронзовым призером Паралимпийских игр в 2008 году. Дзюдоистка также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, обладательницей Кубка мира, а также многократной чемпионкой России. Спортом Степанюк начала заниматься в 1999 году. Дзюдоистка также пробовала свои силы в легкой атлетике и гимнастике.