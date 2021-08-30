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Паралимпиада в Токио

Россиянин Евгений Торсунов стал паралимпийским чемпионом в прыжках в длину

Легкоатлет показал результат 5,76 м
Евгений Торсунов Tasos Katopodis/Getty Images
Описание
Евгений Торсунов
© Tasos Katopodis/Getty Images

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в длину Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен показал результат 5,76 м. Соревнования проходили среди спортсменов категории Т36 (нарушения координации). Вторым стал новозеландец Уильям Стедман (5,64 м), третьим - украинец Роман Павлюк (5,63 м).

Торсунову 31 год. Он является двукратным чемпионом мира, также на мировых первенствах он завоевал серебряную и бронзовую медали. На чемпионатах Европы в активе Торсунова три золотые награды. В свободное время спортсмен изучает компьютерные технологии.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Первой идет сборная Китая (54-35-30), на втором месте располагаются британские спортсмены (26-20-21).

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