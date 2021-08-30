Кудашов: хоккеист "Динамо" Войнов имеет шансы сыграть в первом матче сезона КХЛ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Защитник Вячеслав Войнов, получивший повреждение на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы, может сыграть в первом матче "Динамо" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

В среду "Динамо" переиграло ЦСКА со счетом 3:2 в рамках Кубка мэра. Войнов стал автором победной шайбы в третьем периоде, после чего покинул лед и скамейку запасных команды. Защитник Михал Чайковски получил травму по ходу предсезонной подготовки.

"Войнов и Чайковски вот-вот вернутся. Есть вероятность, что они сыграют в стартовом матче. Не могу гарантировать, что сыграют в первом матче, но в ближайшем будущем", - сказал Кудашов.

В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" 3 сентября примет одноименную команду из Минска.