Футболист "Краснодара" Кордоба рассказал о разнице между чемпионатами Германии и России

ТАСС, 30 августа. Германские футбольные клубы более нацелены на атаку, нежели российские. Такое мнение высказал футболист "Краснодара" Джон Кордоба в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Колумбийский форвард перешел в российский клуб в июле из берлинской "Герты", за которую провел 21 матч в чемпионате Германии, забив семь мячей и отдав две голевые передачи. Также в Германии он выступал за "Майнц" и "Кёльн".

"У меня не сложилось впечатления, что клубы в Тинькофф - Российской премьер-лиге медленные. Если сравнивать с Германией, то в их чемпионате команды больше нацелены на атаку, возможно, в этом есть разница. Меня привлекло, что "Краснодар" тоже нацелен в основном на чужие ворота, если посмотреть наши матчи, то большую часть времени проводим впереди", - сказал Кордоба.

Кордобе 28 лет, помимо немецких клубов, он также выступал за колумбийский "Энвигадо", мексиканские "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", испанские "Эспаньол" и "Гранаду".