Путин поздравил спортсменов, завоевавших золотые медали в шестой день Паралимпиады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских бегунов Антона Прохорова и Дмитрия Сафронова, а также прыгуна в длину Евгения Торсунова, завоевавших золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Прохоров стал победителем забега на 100 м, преодолев дистанцию за 12,04 секунды. "В забеге на 100 метров вы финишировали с отличным результатом и установили мировой рекорд. Завоеванная вами медаль высшей пробы - достойная награда за упорный труд, собранность и волю к победе", - подчеркнул президент. 29-летний спортсмен выступал в классификации Т63.

Дмитрию Сафронову 25 лет, он занял первое место в беге на дистанции 100 м в классе Т35. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что тоже является новым мировым рекордом. В телеграмме глава государства подчеркнул, что вклад Сафронова в результаты российской сборной "имеет огромное значение и достоин самого глубокого признания".

Торсунов стал победителем в прыжках в длину, показав результат 5,76 м. "Эти выдающиеся достижения стали возможны благодаря вашему исключительному трудолюбию, силе воли и мастерству, - подчеркнул президент. - Вами гордятся товарищи по команде, тренеры и наставники, многочисленные российские болельщики". Торсунову 31 год, он принимал участие в соревнованиях в категории Т36.