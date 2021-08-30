Тренер сборной Хорватии подтвердил, что футболист ЦСКА Влашич перейдет в "Вест Хэм"

ТАСС, 30 августа. Футболист московского ЦСКА Никола Влашич прилетит в расположение сборной Хорватии на предстоящий гостевой матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды России из Лондона, где завершал переговоры с английским "Вест Хэмом" о переходе. Об этом сообщил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, комментарий которого приводит хорватская газета Index.hr.

В воскресенье журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter сообщил, что хорват перейдет в "Вест Хэм" за €30 млн и подпишет контракт до 2026 года, зарплата игрока составит €4 млн в год.

"Влашич прилетит в расположение сборной в Москву из Лондона. Его путь в ЦСКА, похоже, закончен. Никола лучше всех знает, что для него хорошо. Я думаю, он заслуживает играть в лучшем клубе, чем "Вест Хэм", но через пару лет он сможет перейти и в более большой клуб", - сказал Далич.

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В нынешнем розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел пять матчей, отдав одну результативную передачу. Матч Россия - Хорватия состоится 1 сентября в "Лужниках".