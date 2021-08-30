Украинский паралимпиец не стал на награждении фотографироваться с российским чемпионом Игр

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м на Паралимпийских играх в Токио, отказался от традиционной совместной фотографии с чемпионом россиянином Дмитрием Сафроновым и бронзовым призером россиянином Артемом Калашяном.

В понедельник Сафронов с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации).

Сборная России по итогам шестого соревновательного дня располагается на третьей строчке общего медального зачета, завоевав 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Украинцы располагаются на пятом месте (12-27-15).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.