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Паралимпиада в Токио

Украинский паралимпиец не стал на награждении фотографироваться с российским чемпионом Игр

Украинец Игорь Цветов занял в забеге на 100 м второе место

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м на Паралимпийских играх в Токио, отказался от традиционной совместной фотографии с чемпионом россиянином Дмитрием Сафроновым и бронзовым призером россиянином Артемом Калашяном.

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В понедельник Сафронов с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации).

Сборная России по итогам шестого соревновательного дня располагается на третьей строчке общего медального зачета, завоевав 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Украинцы располагаются на пятом месте (12-27-15).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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УкраинаРоссияПаралимпиада в Токио
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