В Госдуме объяснили страхом отказ украинского паралимпийца фотографироваться с россиянами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отказ украинского спортсмена Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на церемонии награждения Паралимпийских игр в Токио обусловлен страхом. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее украинский бегун Цветов отказался фотографироваться с российскими спортсменами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на церемонии награждения Паралимпиады.

"Случай вопиющий, данная ситуация - некая провокация, потому что если бы у спортсмена был какой-то ярко выраженный негатив или пренебрежение к нашим атлетам, то не нужно выходить с ними соревноваться, - сказал Свищев. - В данной ситуации мы должны обратиться к случаю на открытии Паралимпийских игр, где руководитель делегации пытался убрать всех украинских атлетов от наших ребят. Это давление, и оно продолжается и сейчас - паралимпиец решил не фотографироваться. Думаю, что это страх быть потом заклеванным у себя на родине за то, что он сфотографировался со своими соседями по пьедесталу почета".

"Такие вещи должны жестко наказываться Международным паралимпийским комитетом, это нарушение регламента. Есть традиции, которые нарушать нельзя, это для прессы, спонсоров и истории, не хочешь - не выходи на награждение. Либо это глупость, либо национализм, который должен наказываться по правилам, либо это страх перед будущим возвращением на родину", - добавил депутат.