СМИ: "Реал" не хочет платить за Мбаппе €200 млн и приостановил переговоры с ПСЖ

ТАСС, 30 августа. Испанский футбольный клуб "Реал" перестал вести переговоры с французским "Пари Сен-Жермен" по покупке нападающего Килиана Мбаппе из-за нежелания поднимать, предложенную цену с €180 млн до €200 млн. Об этом сообщает французский телеканал RMC Sport.

В августе газета As сообщала, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ из-за ухудшившихся отношений со спортивным директором команды Леонардо. Позднее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заверил, что игрока все устраивает и он останется в клубе. Отмечалось, что "Реал" предлагал за Мбаппе €160 млн. Предложенная сумма не удовлетворила руководство парижского клуба, "Реал" увеличил предложение на €20 млн, включая бонусы.

По информации RMC, руководство "Реала" может предпринять еще одну попытку покупки француза до окончания трансферного окна во вторник.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2018 году, по данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €160 млн. Вместе с ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции, с "Монако" он стал чемпионом страны в 2017 году. В составе национальной сборной Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году.