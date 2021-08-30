Андрей Рублев стартовал на US Open с победы над 42-летним Иво Карловичем

ТАСС, 30 августа. Россиянин Андрей Рублев победил хорвата Иво Карловича в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под пятым номером. Во втором круге Рублев встретится с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом, занимающим 75-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и австралийцем Джеймсом Даквортом (68).

Рублев занимает седьмую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Карловичу 42 года, он располагается на 221-й строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP. Высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2009 года.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).