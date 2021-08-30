Футболист Виллиан расторг контракт с "Арсеналом" и перешел в "Коринтианс"

ТАСС, 30 августа. Бразильский полузащитник Виллиан расторг контракт с английским футбольным клубом "Арсенал" и перешел в "Коринтианс". Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

В прошлом сезоне Виллиан провел 37 встреч за "Арсенал" во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

"Мы достигли взаимной договоренности с Виллианом о прекращении действия его контракта с сегодняшнего дня. У него оставалось еще два года до окончания соглашения, но после конструктивных обсуждений он покидает клуб, чтобы перейти в "Коринтианс", где он начинал свою карьеру", - говорится в заявлении пресс-службы "Арсенала".

Виллиану 33 года, он перешел в "Арсенал" в августе прошлого года из "Челси", в составе которого он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, по разу обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Ранее бразилец выступал за махачкалинский "Анжи", донецкий "Шахтер", с которым выиграл Кубок УЕФА, а также "Коринтианс".

В составе сборной Бразилии Виллиан провел 70 матчей, в которых забил 11 мячей. Футболист стал обладателем Кубка Америки 2019 года.