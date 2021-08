Рахимова вышла во второй круг US Open

ТАСС, 31 августа. Россиянка Камилла Рахимова обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3 в пользу 20-летней Рахимовой. Во втором круге она сыграет с другой россиянкой Екатериной Александровой, посеянной на турнире под 32-м номером.

Рахимова получила право выступить на US Open из-за отказа британской теннисистки Йоханны Конты. Россиянка во второй раз принимает участие на турнире Большого шлема. В 2020 году она дошла до второго круга Roland Garros. Теннисистка занимает 134-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Младенович 28 лет, она занимает 58-е место в мировом рейтинге. Француженка является обладательницей одного титула WTA. Лучшими результатами Младенович на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2015) и Roland Garros (2017).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого US Open стала японка Наоми Осака, наибольшее количество побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).