Циципас в пяти сетах обыграл Маррея в первом круге US Open

ТАСС, 31 августа. Представитель Греции Стефанос Циципас обыграл британца Энди Маррея в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под третьим номером. Матч продолжался 4 часа 44 минуты. Во втором круге греческий теннисист сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Циципасу 23 года, он является третьей ракеткой мира, на его счету семь титулов турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). На прошедшем Открытом чемпионате Франции он показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до финала.

Маррею 34 года, он располагается на 112-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). Британец выиграл 46 турниров под эгидой организации. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

Маррей был лидером рейтинга ATP c 7 ноября 2016 года по 20 августа 2017 года, теннисист получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция, выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором круге. В конце января 2019 года британец перенес еще одну операцию, ему полностью заменили тазобедренный сустав.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).