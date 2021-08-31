Блинкова проиграла 284-й ракетке мира в первом круге US Open

ТАСС, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова проиграла представительнице Греции Валентини Грамматикопулу в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 24-летней греческой теннисистки, занимающей 284-е место в мировом рейтинге. Для Грамматикопулу этот матч стал первым в основной сетке турниров Большого шлема.

Блинковой 22 года, она занимает 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2019). На US Open россиянка не проходила дальше первого раунда.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, наибольшее количество побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).