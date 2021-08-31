Касаткина вышла во второй круг US Open

ТАСС, 31 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 25-м номером. В матче второго круга россиянка сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Касаткиной 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Roland Garros.

Пиронковой 33 года, в рейтинге WTA она 107-я. Лучшим достижением болгарской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2010 году.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого US Open стала японка Наоми Осака, наибольшее количество побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).