Сборные Канады и США сыграют в финале женского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 31 августа. Сборная Канады со счетом 4:0 обыграла команду Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди женщин. Турнир проходит в Канаде.

Заброшенными шайбами отметились Рената Фаст (6-я минута), Мелоди Дауст (7, 26) и Ребекка Джонстон (57). В первом полуфинале сборная США обыграла команду Финляндии со счетом 3:0.

Команды Финляндии и Швейцарии сыграют в матче за бронзовые медали 31 августа. Финал состоится 1 сентября. Сборная России в игре за пятое место встретится с командой Японии. Встреча пройдет 31 августа и начнется в 19:00 мск.

Согласно регламенту, впервые задействованному на чемпионате мира 2019 года, в турнире участвуют 10 сборных, разделенных на две группы. Из группы А, где представлены сильнейшие сборные по итогам прошлого мирового первенства, в четвертьфинал выходят все пять команд, из группы В - лучшие три, после чего лучшая команда группы А играет с третьей сборной группы В, вторые сборные каждой группы играют между собой, а третья команда группы А - с победителем группы В. Пятая позиция позволит российской команде сохранить место в группе А на следующем чемпионате мира.

Сборная Канады является лидером по количеству побед на чемпионатах мира (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов. Только эти две команды становились чемпионами мира.

Мировое первенство среди женских сборных проводится в 21-й раз, прошлогодний турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Только один раз в решающем матче не встречались сборные Канады и США. В финале турнира 2019 года американские хоккеистки переиграли команду Финляндии со счетом 2:1 по буллитам.