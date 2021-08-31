Чемпионы Паралимпиады Кузюков и Шабуров примут участие в Восточном экономическом форуме

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики Александр Кузюков и Максим Шабуров, завоевавшие золото Паралимпийских игр в Токио, примут участие в программе Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

Кузюков, Шабуров, а также Артур Юсупов принесли сборной России золото в командных соревнованиях в фехтовании на шпагах. В общей сложности команда фехтовальщиков завоевала семь медалей.

"Кузюков и Шабуров, первый представляет Омск, второй - Новосибирск, поедут на ВЭФ, - сообщил Рожков. - 1 сентября они выступят с мастер-классами во владивостокской коррекционной школе. Далее последует насыщенная программа, они будут задействованы максимально: 2 сентября примут участие в открытии павильона "Физкультура и спорт", 3 сентября по видеоконференцсвязи подключатся к Паралимпийской деревне в Токио".

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.