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Футбол в России

Футболист Макаров объяснил переход из "Рубина" в "Динамо" высокими задачами

Полузащитник стал игроком московской команды в начале августа

ТАСС, 31 августа. Полузащитник Денис Макаров перешел из казанского "Рубина" в московское "Динамо" из-за новых высоких задач. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Футболист Макаров перешел из "Рубина" в московское "Динамо"

Макаров выступал за "Рубин" с января 2020 года. В начале августа футболист перешел в "Динамо".

"Было конкретное предложение от "Динамо", со мной разговаривали и Сандро Шварц, и Желько Бувач, и другие руководители клуба, - сказал Макаров. - Мы услышали друг друга, и я решил, что для меня этот переход будет правильным. С "Рубином" целью было выйти в еврокубки, и мы это сделали, а теперь новые высокие задачи. Мне нужен был новый вызов, и в этом клубе я его получил".

В текущем сезоне Макаров провел четыре матча за "Динамо", в которых отметился одной передачей. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 играх, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее Макаров выступал за нижнекамский "Нефтехимик".

После шести туров "Динамо" с 13 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре бело-голубые примут "Нижний Новгород". Точная дата матча еще не определена.

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