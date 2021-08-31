Российские пловцы прокомментировали завоевание золота Паралимпиады в смешанной эстафете

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российские пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников в глубине души верили, что смогут побороться за золото Паралимпийских игр в Токио в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Такое мнение журналистам высказала Крившина.

Во вторник российские пловцы завоевали золотые медали в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 53,79 секунды и установив рекорд Паралимпийских игр. Вторыми финишировали бразильцы (3.54,95), третьими - украинцы (3.55,15). Спортсмены соревновались в категориях с S11 по S13, где представлены слепые пловцы.

"Вчера я была расстроена после серебра, а после этой победы меня отпустило, - заявила Крившина. - Мы об этом не говорили, но в глубине души все мы очень хотели победить и верили в то, что будем бороться именно за золото. Мы вышли, взявшись за руки, и знали, что каждый будет работать по максимуму. Золото - это импровизация, кураж и труд".

"Эта эстафета для меня словно какой-то сон, - отметил Сотников. - И теперь я чувствую себя полностью свободным, все задачи, которые я поставил перед собой в Токио, я выполнил". Гарипов заявил, что очень благодарен команде за максимум усилий. "Если бы не было команды, то не было бы этого золота, и я рад, что каждый из нас выложился по максимуму и мы едем домой с золотыми медалями", - заявил пловец.

Пикалова добавила, что каждому из участников команды пришлось пройти долгий путь к этой медали. "У каждого были свои трудности, которые мы преодолевали, и для каждого эта медаль очень многое значит. Когда плывешь сам за себя и когда в команде - это другие эмоции, другой настрой, другие переживания. Мы все сегодня завершали свои выступления в Токио, и надо было вложить все свои силы", - сказала Пикалова.

Российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первом месте идет команда Китая (62-38-32), второе место занимают британцы (29-23-28). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.