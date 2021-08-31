Легкоатлет Чуркин назвал долгим и нервным путь к медали Паралимпиады

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Путь к медали Паралимпийских игр в Токио получился долгим и сложным для российского спортсмена Алексея Чуркина, который соревнуется в толкании ядра. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Чуркин показал результат 11,31 метра. Золото с мировым рекордом завоевал китаец Лю Ли (12,97), бронзовым призером стал Мухаммед Аль-Машайхи из Омана (10,84). Спортсмены выступали в категории F32 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Ощущения прекрасные, вот только сейчас отпускает мандраж. Ставил себе цель с первых попыток занять призовое место, все получилось, - отметил спортсмен. - Дождь мешал, ушла цепкость с ядром, но я смог с первых попыток показать результат. После этого немного успокоился".

"Да, у китайского спортсмена рекорд, но нет ничего невозможного, поработаем, и, надеюсь, рекорд перебьем. В планах Игры в Париже, - добавил Чуркин. - Путь к этой медали был долгим и нервным, не всегда все получалось, были и травмы. На чемпионате мира был четвертым, самое обидное место, после этого поменял настрой, стал еще сильнее тренироваться, учли с тренером все наши недочеты".

Чуркину 23 года, он является чемпионом Европы, а также многократным победителем чемпионатов России. С 2018 года входит в состав паралимпийской сборной.