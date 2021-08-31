Усман Нурмагомедов проведет бой против финна Пиетилы на турнире Bellator в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Финский боец Патрик Пиетила станет соперником россиянина Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator в Москве 23 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Пиетила станет соперником Усмана Нурмагомедова на турнире в Москве", - сказал собеседник агентства.

В активе Пиетилы 11 побед и 8 поражений. Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На его счету 13 побед и ни одного поражения.