Мележиков: говорить о возможном уходе Витории из "Спартака" некорректно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Говорить о том, покинет ли главный тренер Руй Витория футбольный клуб "Спартак", сейчас некорректно. Об этом журналистам заявил гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков.

В восьми матчах сезона "Спартак" потерпел пять поражений.

"Клуб работает совместно с командой и тренерским штабом, поддерживая главного тренера. Говорить уходит он или нет, некорректно", - сказал Мележиков.

Ранее портал Sport24 сообщил о переговорах "Спартака" с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. "Я не хочу комментировать слухи про Черчесова. Когда будет позиция, объявим", - отметил гендиректор "Спартака".

Сам Черчесов сообщил газете "Спорт-Экспресс", что он и клуб не вели переговоры о возможности совместного сотрудничества.