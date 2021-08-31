Нидерландский велогонщик Якобсен стал победителем 16-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 31 августа. Нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck - Quick Step стал победителем шестнадцатого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Якобсен преодолел дистанцию 180 км за 4 часа 8 минут 57 секунд. Второе место занял бельгиец Йорди Мёйс из Bora-Hansgrohe, третье - итальянец Маттео Трентин из команды UAE Team Emirates. Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 38-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 106-м месте.

В общем зачете по итогам 16 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, время которого составляет 64 часа 6 минут 47 секунд. Вторым идет француз Гийом Мартен из Cofidis, уступающий 54 секунды, третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+1.36). Власов располагается на 11-й строчке (+6.04), Сиваков - на 42-й (+1:12.39).

Семнадцатый этап веломногодневки состоится в среду, его протяженность составит 185,8 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.