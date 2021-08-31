Вратарь команды Хорватии выделил в сборной России Головина, Миранчука и Смолова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Голкипер сборной Хорватии по футболу Доминик Ливакович выделил в составе сборной России полузащитников Александра Головина, Алексея Миранчука и нападающего Федора Смолова. Об этом он рассказал журналистам.

Сборные России и Хорватии сыграют в отборе на чемпионат мира в Москве 1 сентября.

"У меня прекрасные воспоминания из России, особенно когда играли с ЦСКА и "Краснодаром" - ничья и победа, - сказал Ливакович, выступающий за загребское "Динамо". - Надеюсь на хороший результат. Что касается сборной России, могу выделить Головина, Миранчука и Смолова. Это хорошая команда".

В 1/4 финала чемпионата мира россияне уступили хорватам в серии пенальти, Смолов не забил 11-метровый. "Не хотел бы это комментировать, оставлю при себе. Если будет завтра пенальти, посмотрим", - отметил он.