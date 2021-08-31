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Футбол в России

Премьер-лига попросила РФС доработать предложения по формату чемпионата до 4 октября

Одно из предложений со стороны компании Hypercube предусматривает проведение чемпионата в два этапа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) предложила Российскому футбольному союзу (РФС) доработать предложения по изменению формата чемпионата России до 4 октября. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Одно из предложений со стороны нидерландской компании Hypercube предусматривает проведение чемпионата в два этапа.

"Принимая доклад, предложить РФС доработать его с учетом принципиальных возражений, озвученных клубами-членами. Установили срок 4 октября", - сказал Прядкин.

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