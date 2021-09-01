Олимпийская пауза и возвращение "Адмирала". Как пройдет новый сезон КХЛ

Регулярный чемпионат нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Рассказываем о том, какие изменения претерпел календарь лиги в связи с предстоящими Олимпийскими играми и как повлияло возвращение владивостокского "Адмирала" на структуру чемпионата.
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Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Кубок Континента в прошлом сезоне завоевал ЦСКА, обладателем же главного трофея лиги стал "Авангард". Встреча пройдет в подмосковной Балашихе, где омичи проводят домашние матчи в связи со строительством новой арены в Омске. Предстоящий сезон станет последним для них в Подмосковье.
Регулярный чемпионат продлится до 1 марта. В нем запланировано 130 игровых дней, при этом неигровых — всего три. Их количество сократилось по сравнению с прошлым сезоном, это связано с тем, что в чемпионате с 22 января по 21 февраля 2022 года запланирован перерыв на Олимпийские игры, исключение составит только матч между минским и рижским "Динамо", который пройдет 23 января.
В соответствии с календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 14 ноября (в Финляндии) и с 13 по 19 декабря (в России). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Челябинске (15–16 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января). В предстоящем сезоне возможно проведение одного вынесенного матча в Объединенных Арабских Эмиратах, лига находится в стадии переговоров по этому вопросу.
Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей, в прошлом сезоне каждая команда сыграла по 60 встреч в регулярном чемпионате. Всего на первом этапе состоятся 672 матча. В связи с тем, что в нынешнем сезоне увеличилась загрузка арен некоторых команд, в календаре появились одиночные выезды на близкие расстояния и сдвоенные матчи. По сравнению с предыдущим сезоном среднее количество матчей в день незначительно выросло — с 4,86 до 5,1, при этом в прошлом, олимпийском сезоне этот показатель составлял 5,21 игры в день.
После Олимпиады каждая команда, за исключением "Куньлунь Ред Стар", проведет по четыре матча, минимум один из которых будет домашним. Пекинский клуб же проведет выездные матчи на Дальнем Востоке. В связи с этим старт плей-офф сдвинут на 4 марта 2021 года, из-за чего первая и вторая, а также третья и четвертая игры серий первого раунда будут проводиться в течение двух дней подряд. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если он потребуется, состоится 30 апреля.
Изменения в составах конференций
В сезоне-2020/2021 в КХЛ выступали 23 команды, однако летом в состав участников лиги снова был принят владивостокский "Адмирал", пропустивший год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. Таким образом, в регулярном чемпионате сезона-2021/2022 снова сыграют 24 клуба.
В связи с этим изменения претерпели составы дивизионов и конференций. "Адмирал" возвращается в дивизион Чернышева, а "Куньлунь Ред Стар" переведен в дивизион Харламова.
Главное изменение коснулось нижегородского "Торпедо", которое, проведя сезон на Востоке, снова возвращается в Западную конференцию, где будет играть в дивизионе Боброва. Всего нижегородцы меняют прописку в четвертый раз за четыре последних сезона, изначально "Торпедо" играло на Западе в составе дивизиона Тарасова.
В турнирных таблицах конференций дивизионы больше учитываться не будут. Если до сезона-2021/2022 первые два места занимали команды, идущие первыми в своих дивизионах, то теперь места будут распределяться вне зависимости от дивизиона.
"Локомотив" сыграет 7 сентября
На протяжении семи сезонов лига не проводила матчей 7 сентября, посвящая его памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников ярославского "Локомотива". Однако с сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день, неизменным оставалось только одно — не играл "Локомотив".
В 2021 году исполняется 10 лет со дня трагедии. И именно в этот год "Локомотив" снова сыграет 7 сентября. Примечательно, что соперником ярославцев станет минское "Динамо", на матч с которым направлялся ярославский клуб в день трагедии. Данное решение принято совместно с руководством "Локомотива".
Клуб планирует провести ряд мероприятий перед матчем, среди которых служба и панихида по погибшим в Успенском соборе Ярославля, панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище, церемония, посвященная памяти погибшей команды, на территории мемориального комплекса в поселке Туношна. Также "Локомотив" организует возложение цветов у "Арены 2000" и проведет памятные мероприятия на стадионе. Клуб рассматривает возможность сыграть матч в ретроформе образца 2011 года. На свитерах "Динамо" будут размещены памятные шевроны.
Медицинский протокол
Протоколы проведения матчей в связи с пандемией коронавируса претерпели минимальные изменения. Теперь хоккеисты обязаны сдавать ПЦР-тесты один раз в неделю, а не каждые пять дней.
Во время матчей на аренах сохранится так называемая чистая зона для игроков, персонала и организаторов игр, войти в нее в день игры можно только один раз. Эта зона включает в себя хоккейную площадку, скамейки запасных и оштрафованных игроков, места нахождения судей, представителей основного вещателя, медицинского персонала, охраны, технический периметр для размещения сотрудников арен, осуществляющих уборку и заливку хоккейной площадки. Однако из чистой зоны могут быть выведены залы для пресс-конференций, в которых после матчей будет проводиться общение журналистов с главными тренерами клубов. Также возвращаются микст-зоны для общения с игроками, при этом каждый клуб обязан обеспечить расстояние между журналистами и хоккеистами не менее 2 м.
У болельщиков на всех аренах появится возможность занимать первые три ряда, в прошлом сезоне на некоторых стадионах они оставались закрытыми.
Посещаемость матчей
Как и в прошлом сезоне, посещаемость будет варьироваться в зависимости от региона — в каждом свои требования местного отделения Роспотребнадзора. КХЛ находится в контакте с региональными властями на тему увеличения заполняемости всех арен на 50%, со стороны лиги были направлены письма в Роспотребнадзор и вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой об увеличении возможной квоты.
На данный момент московские "Динамо" и переехавший с "ЦСКА Арены" на "Мегаспорт" "Спартак" заявили о том, что их матчи смогут посещать до 3 тыс. болельщиков. В столице только ЦСКА пока не сообщал о расширении квоты, однако также ранее направлял письмо в Роспотребнадзор. Ориентирами являются чемпионат мира по пляжному футболу и Кубок мэра Москвы, на матчах которых могло присутствовать до 3 тыс. человек.
В Подмосковье на матчи "Витязя" разрешен допуск тысячи болельщиков, "Авангард" же сообщил, что клубу разрешили заполнять пятитысячную арену на 50%. Омичи также работают над увеличением квоты до 3 тыс. человек. На 50% трибуны могут быть заполнены в Казани, работа в этом же направлении ведется в Хабаровске и Сочи. В Нижнекамске разрешена 70-процентная заполняемость, в Нур-Султане — 30%. Стадион в Риге может быть заполнен до 100%, но только теми болельщиками, у которых есть цифровой пропуск вакцинации (Green Pass).
В большинстве регионов России на данный момент ограничения позволяют допускать на трибуны до 1 тыс. болельщиков. В связи с этим клубы пока не запускают в продажу билеты, посещать матчи смогут только владельцы сезонных абонементов и клубных карт.
Ирина Мотова