Олимпийская пауза и возвращение "Адмирала". Как пройдет новый сезон КХЛ

Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Кубок Континента в прошлом сезоне завоевал ЦСКА, обладателем же главного трофея лиги стал "Авангард". Встреча пройдет в подмосковной Балашихе, где омичи проводят домашние матчи в связи со строительством новой арены в Омске. Предстоящий сезон станет последним для них в Подмосковье.

Регулярный чемпионат продлится до 1 марта. В нем запланировано 130 игровых дней, при этом неигровых — всего три. Их количество сократилось по сравнению с прошлым сезоном, это связано с тем, что в чемпионате с 22 января по 21 февраля 2022 года запланирован перерыв на Олимпийские игры, исключение составит только матч между минским и рижским "Динамо", который пройдет 23 января.

В соответствии с календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 14 ноября (в Финляндии) и с 13 по 19 декабря (в России). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Челябинске (15–16 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января). В предстоящем сезоне возможно проведение одного вынесенного матча в Объединенных Арабских Эмиратах, лига находится в стадии переговоров по этому вопросу.

Каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей, в прошлом сезоне каждая команда сыграла по 60 встреч в регулярном чемпионате. Всего на первом этапе состоятся 672 матча. В связи с тем, что в нынешнем сезоне увеличилась загрузка арен некоторых команд, в календаре появились одиночные выезды на близкие расстояния и сдвоенные матчи. По сравнению с предыдущим сезоном среднее количество матчей в день незначительно выросло — с 4,86 до 5,1, при этом в прошлом, олимпийском сезоне этот показатель составлял 5,21 игры в день.

После Олимпиады каждая команда, за исключением "Куньлунь Ред Стар", проведет по четыре матча, минимум один из которых будет домашним. Пекинский клуб же проведет выездные матчи на Дальнем Востоке. В связи с этим старт плей-офф сдвинут на 4 марта 2021 года, из-за чего первая и вторая, а также третья и четвертая игры серий первого раунда будут проводиться в течение двух дней подряд. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если он потребуется, состоится 30 апреля.