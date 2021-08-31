Титульный бой Саламов - Смит может пройти 30 октября в США

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Умаром Саламовым и Джо Смитом - младшим запланирован на 30 октября в США. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Бой может состояться в последнюю субботу октября", - сказал собеседник агентства.

Смит стал обладателем вакантного чемпионского пояса в апреле этого года, одолев решением большинства судей россиянина Максима Власова. На счету американского боксера 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.

Саламов в последний раз выходил на ринг против соотечественника Сергея Екимова в начале апреля. В этом противостоянии раздельным решением судей победил Саламов. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.