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Бокс

Титульный бой Саламов - Смит может пройти 30 октября в США

Американский боксер является обладателем пояса WBO в полутяжелом весе
Умар Саламов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Умар Саламов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Умаром Саламовым и Джо Смитом - младшим запланирован на 30 октября в США. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Бой может состояться в последнюю субботу октября", - сказал собеседник агентства.

Смит стал обладателем вакантного чемпионского пояса в апреле этого года, одолев решением большинства судей россиянина Максима Власова. На счету американского боксера 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.

Саламов в последний раз выходил на ринг против соотечественника Сергея Екимова в начале апреля. В этом противостоянии раздельным решением судей победил Саламов. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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